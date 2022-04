Il Dimensity 1300 è un nuovo chipset progettato da MediaTek che sarà prodotto da TSMC utilizzando la sua tecnologia di processo a 6 nm. Secondo il produttore del chip, il componente ‘alimenta eccellenti smartphone 5G con prestazioni AI migliorate e nuove funzionalità di gioco MediaTek HyperEngine 5.0 per offrire esperienze smartphone straordinarie e quotidiane’. Il SoC dovrebbe alimentare il OnePlus Nord 2T/3.

Il processore avrà quattro core Arm Cortex-A78, uno dei quali sarà un Ultra Core con una velocità di clock fino a 3GHz. I restanti tre core A78 saranno Super Core con velocità di clock fino a 2,6 GHz. Ciò lascia quattro core di efficienza, che sono core Arm Cortex-A55 con velocità di clock fino a 2GHz.

OnePlus Nord 2T potrebbe includere il Dimensity 1300

Il Dimensity 1300 sarà dotato di una GPU Arm Mali-G77 MC9 a 9 core. Il SoC ha HyperEngine 5.0, che include una suite di miglioramenti legati al gioco come AI-VRS unico, Wi-Fi/Bluetooth Hybrid 2.0 e miglioramenti della latenza degli auricolari wireless dalla tecnologia Bluetooth LE Audio. Il processore migliora le prestazioni dell’IA aggiungendo funzionalità di fotografia AI come la fotografia notturna, HDR per una maggiore nitidezza dell’immagine e un aumento del 40% della gamma dinamica utilizzando video 4K HDR sfalsati.

Il Dimensity 1300 di MediaTek offrirà schermi che si aggiornano rapidamente per offrire ‘immagini a ritardo zero nei giochi, nonché esperienze quotidiane notevolmente migliorate grazie alla navigazione più fluida di pagine Web, feed social e animazioni nelle app’. Nel chip sono inclusi un modem 5G e il supporto per gli aggiornamenti 5G. Questo, secondo MediaTek, consente ai suoi chip di fornire le velocità di download più elevate su reti 5G inferiori a 6GHz.

La risoluzione massima del display è 1080 x 2500 (FHD+) e la frequenza di aggiornamento massima supportata dal Dimensity 1300 è 168Hz. Il chip supporterà fino a 16 GB di RAM LPDDR4x e supporterà velocità di download fino a 4,7 Gbps e velocità di caricamento fino a 2,5 Gbps.

‘La famiglia Dimensity 5G alimenta i dispositivi più potenti e allo stesso tempo introduce la tecnologia 5G di punta sul mercato di massa, consentendo a tutti di sperimentare la potenza del 5G’, afferma il progettista del chip.