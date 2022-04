CoopVoce: le Evolution sono ricche di contenuti, ecco 100GB gratis

Tra tutti i gestori mobili presenti nel panorama della telefonia italiana, esistono alcuni provider che stanno riuscendo ad ottenere risultati eccezionali a dispetto di quanto visto in passato.

CoopVoce è sicuramente uno dei più attivi e soprattutto remunerati ultimamente dal grande affetto del pubblico, il quale può sottoscrivere ancora delle offerte. Infatti il provider mette a disposizione la sua gamma Evolution per chiunque voglia diventare parte della famiglia. Si tratta di quattro offerte che arrivano fino a 100 giga in 4G. Ricordiamo che i prezzi restano bloccati per sempre visto che le promozioni di CoopVoce non sono assolutamente soggetti ad alcun tipo di rimodulazione.

CoopVoce batte la concorrenza con offerte strepitose: ecco le quattro EVOLUTION ancora disponibili

Come succede di solito, anche questa volta gli utenti avranno un’opportunità eccezionale, ovvero quella di ottenere gratuitamente tantissime soluzioni da parte del gestore CoopVoce. Basta pagare un piccolo corrispettivo mensile per avere una delle offerte Evolution ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS