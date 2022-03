CoopVoce risolve la disputa con Kena: arrivano le promo EVO con 100GB gratis

Ci sono tantissimi gestori virtuali che stanno riuscendo ad ottenere grossi risultati soprattutto nell’ultimo periodo. Sono tante le richieste di disdetta agli operatori mobili e per questo se ne ricercano altri nuovi tra i quali spesso figurano proprio i provider virtuali.

È complicato sceglierne uno piuttosto che un altro, dal momento che le migliori offerte sono ormai disponibili grazie a tutti. Uno dei più attivi sul territorio italiano è senza ombra di dubbio CoopVoce, provider che tra le sue offerte detiene una linea chiamata Evolution. Questa riesce a concedere a tutti l’opportunità di avere tanti giga ma anche minuti ed SMS in gran quantità, con un prezzo molto basso che dura per sempre nel tempo. Proprio durante l’ultimo periodo infatti il gestore ha pubblicato la sua ultima Evo 100, offerta che al suo interno include addirittura 100 giga in 4G per navigare.

CoopVoce: arrivano le nuove offerte della gamma Evolution, ecco quali sono le migliori

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS