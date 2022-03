CoopVoce: 3 offerte fino a 100GB e con 20€ in regalo, ecco come ottenerle

Sono davvero tantissime le motivazioni che potrebbero portare una persona a voler cambiare il proprio gestore mobile o fisso. Più in particolare, tenendo conto delle tante possibilità disponibile all’interno del mondo mobile, pare che i gestori virtuali stiano riuscendo a ritagliarsi uno spazio sempre più ampio.

A quanto pare poi uno dei più interessanti secondo il pubblico e secondo le statistiche sarebbe CoopVoce. Il noto provider avrebbe esposto in più occasioni la sua grande offerta di promozioni, le quali in questo momento sono tre disponibili sul sito ufficiale. Inoltre chiunque dovesse decidere di sottoscriverne una entro il prossimo 9 marzo, potrebbe avere 10 € di credito extra gratis. Nel momento in cui doveste essere Soci Coop, ecco che il bonus diventerebbe automaticamente di 20 €.

CoopVoce: queste sono le tre offerte Evolution disponibili attualmente sul sito ufficiale

Ricordiamo che non c’è una data di scadenza per le tre offerte che trovate qui in basso, le quali infatti persistono da qualche mese a questa parte. Inoltre i prezzi non saliranno in futuro.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS