CoopVoce: nuove offerte con 100GB gratis nelle incredibili Evolution

Tra tutti i gestori virtuali presenti sul territorio, ce ne sono alcuni che stanno riuscendo a rubare rapidamente la scena ai grandi provider molto più famosi. L’obiettivo era proprio questo, con i gestori virtuali che pian piano sono riusciti ad insinuarsi nelle grazie degli utenti.

Uno su tutti i potrebbe essere il nome di CoopVoce, il quale ormai risulta particolarmente blasonato anche per via delle grandi recensioni effettuate dagli utenti che hanno una delle offerte. Quelle più importanti sono peraltro ancora disponibili, tutte e tre appartenenti alla linea Evolution. Ricordiamo che le offerte non sono soggette a rimodulazioni future.

CoopVoce permette ancora di sottoscrivere le sue Evo con tutto incluso: ecco la scaletta

Come succede di solito, anche questa volta gli utenti avranno un’opportunità eccezionale, ovvero quella di ottenere gratuitamente tantissime soluzioni da parte del gestore CoopVoce. Basta pagare un piccolo corrispettivo mensile per avere una delle offerte Evolution ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS