BPM e Intesa vi difendono: la truffa è clamorosa e ruba soli a tutti, ecco come evitarla

Succederà sempre più spesso che le truffe arriveranno in massa all’interno magari della vostra posta indesiderata nelle e-mail. Qualcuno però molto spesso riesce a scappare e a finire nella posta in arrivo, la quale catturerà per forza di cose il vostro interesse racchiudendo magari anche il nome della vostra banca di fiducia. Intesa è quella assaltata ultimamente dalle truffe, le quali stanno utilizzando il suo nome per essere ancora più convincenti vista la folta cornice di persone presenti in Italia con un conto presso il noto istituto bancario.

Banche: la nuova truffa gira velocemente e porta tanti problemi alle persone

Gentile cliente,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI