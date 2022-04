Banche e BPM rischiano: i conti sono stati svuotati in poche ore, controllate

Le truffe girano talmente velocemente che talvolta può risultare davvero impossibile bloccarne l’estensione su tutto il territorio. In Italia questo fenomeno risulta particolarmente ricorrente, soprattutto quando ad essere compresi nella truffa sono le banche.

Alcune banche sono tra quelle più attenzionate dai truffatori, i quali sanno che, a causa del grande numero di utenti registrati, sarà molto più semplice portare a termine l’inganno. Durante gli ultimi giorni sta girando un messaggio che parlerebbe di un blocco dei conti delle banche come BPM da risolvere solo ed esclusivamente con il reinserimento delle credenziali di accesso. Sarebbe proprio questo il metodo per truffare tutti rapidamente.

Banche: questa è la truffa che sta portando via tutti i risparmi agli utenti

Gentile cliente,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI