Twitter introdurrà un pulsante di modifica secondo quanto annunciato martedì dall’azienda. L’opzione ‘Modifica Tweet’ sarà accessibile ‘nei prossimi mesi’ agli abbonati premium di Twitter Blue, con una possibile successiva distribuzione ad altri utenti.

La notizia arriva poco dopo che Elon Musk si è unito al consiglio di amministrazione di Twitter e ha chiesto agli utenti se si desidera un pulsante di modifica. Tuttavia, Twitter ha dichiarato che il pulsante di modifica è in lavorazione da mesi.

Twitter rilascerà la funzione per Twitter Blue

‘Ora che lo dici, stiamo lavorando su una funzione di modifica dall’anno scorso!’, ha dichiarato il team di pubbliche relazioni di Twitter in un post. ‘Nei prossimi mesi, inizieremo i test all’interno di TwitterBlue Labs per capire cosa funziona, cosa no e cosa è concepibile.’ Twitter Blue offre già un’opzione ‘Annulla tweet’ che consente agli utenti di ritardare la pubblicazione di tweet fino a 60 secondi, ma il pulsante di modifica previsto sarebbe la prima funzione che consentirebbe agli utenti di modificare un tweet dopo che è stato pubblicato.

Dopo che Musk ha chiesto alle persone se volevano un pulsante di modifica, il CEO di Twitter Parg Agrawal ha lasciato intendere che i risultati del sondaggio di Musk potrebbero influire sulla politica di Twitter. ‘I risultati di questa indagine avranno effetti di vasta portata. Si prega di prestare attenzione quando si vota’, ha scritto Agrawal.

Molti utenti di Twitter hanno richiesto un pulsante di modifica, tuttavia esiste un potenziale svantaggio in quanto le persone potrebbero alterare drasticamente i messaggi virali. In una discussione, Jay Sullivan, Head of Consumer Product di Twitter, ha rivelato ulteriori informazioni, affermando che saranno in atto misure di salvaguardia per prevenire ‘l’uso improprio’.