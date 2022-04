Durante l’evento di Epic State of Unreal è stato rivelato che il prossimo gioco di Tomb Raider sarà rilasciato presto. Il futuro gioco sarà sviluppato da Crystal Dynamics – l’azienda responsabile di Marvel’s Avengers e dei primi due capitoli della più recente trilogia di Tomb Raider – e sarà basato sulla tecnologia Unreal Engine 5 recentemente rilasciata.

Dallas Dickinson, il direttore generale del franchise di Tomb Raider, ha affermato che il nuovo motore ‘si traduce in una trama e in esperienze di gioco di livello successivo’. ‘E’ per questo motivo che siamo felici di annunciare oggi che abbiamo iniziato a lavorare al nostro prossimo gioco di Tomb Raider, che sarà alimentato da Unreal Engine 5′, ha continuato.

Tomb Raider: ancora nessuna data rivelata

Vogliamo spingere i confini dell’autenticità e fornire un’esperienza d’azione e avventura cinematografica di alta qualità che i fan si aspettano da Crystal Dynamics e dal franchise di Tomb Raider, secondo la società. Sarà il primo capitolo della lunga serie di Tomb Raider dai tempi di Shadow of the Tomb Raider, uscito nel 2018. Il gioco uscirà nel 2019.

Oltre a Perfect Dark, Crystal Dynamics sta lavorando a diversi altri progetti, incluso un riavvio del gioco, che ha recentemente visto un significativo esodo di sviluppatori. Nonostante sia stato rilasciato di recente ufficialmente, Unreal Engine 5 sarà utilizzato per produrre numerosi titoli attesissimi in arrivo, tra cui The Witcher 4.

Inoltre, l’Unreal Engine 5 è stato utilizzato per creare la demo di Matrix Awakens, che è stata pubblicata l’anno scorso e ha sbalordito molti giocatori con la sua straordinaria fedeltà visiva.