Le reazioni Emoji sono comuni tra le migliori app di messaggistica Android, come Facebook Messenger, WhatsApp e Telegram, nonché i servizi di chat aziendali come Microsoft Teams e Slack. Google Documenti ora supporta questi tipi di risposte.

L’elaboratore di testi online di Google Docs ora ti consente di inviare un commento su un documento utilizzando le emoji. La funzionalità è stata menzionata per la prima volta su Google I/O l’anno scorso, quindi il suo arrivo non è sorprendente.

Google Documenti si aggiorna per gli utenti ‘premium’

Quando evidenzi il testo in un documento quando è in modalità di modifica, il pulsante di reazione emoji viene visualizzato come terza opzione insieme a ‘Aggiungi commento’ e ‘Suggerisci revisioni’. Cliccando sull’icona della faccina sorridente, puoi accedere all’intero catalogo di emoji accessibili. Una casella di ricerca ti consente anche di individuare un’emoji che descrive al meglio la tua reazione. Tutte le reazioni emoji, così come i conteggi, appaiono sul lato destro del documento.

‘Il nuovo strumento per le reazioni emoji offre un’alternativa meno formale ai commenti per esprimere le tue idee sul contenuto del documento’, ha scritto Google in un post sul blog. Secondo Google, la nuova funzionalità è compatibile con Emoji versione 14, che offre opzioni neutre rispetto al genere. Documenti ricorderà anche il tono della pelle delle tue emoji e le selezioni di genere e le applicherà la prossima volta che invii un commento.

Le tue emoji saranno anche collegate a Google Chat, ‘quindi tutte le preferenze impostate in un’app si rifletteranno nell’altra’. Entrambi i servizi possono essere utilizzati anche per regolare le impostazioni delle emoji tramite il selettore. La nuova opzione segue l’aggiunta di altre utili funzioni a Documenti, come un nuovo modello di bozza di email basato su Gmail, un nuovo riepilogo del documento con Smart Canvas e un formato senza pagina.

Le reazioni emoji sono abilitate per impostazione predefinita in Documenti e non c’è modo per gli amministratori di interrompere la funzione. Tuttavia, non è disponibile per tutti: gli utenti di Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard ed Enterprise Plus sono gli unici che possono utilizzare il servizio.