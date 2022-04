Il famoso Sonic Dash di Sega è pronto a fare il suo debutto in Apple Arcade alla fine di questa settimana e il tuo riccio preferito sarà lì per salutarti. L’uscita dell’infinity runner sul servizio di gioco di Apple coincide con l’uscita di Sonic the Hedgehog 2, che uscirà nelle sale venerdì 8 aprile.

Su Twitter oggi, Apple ha anticipato il rilascio di Sonic Dash, che sarà disponibile su Apple Arcade. Dalla sua uscita su Apple Arcade, il gioco è disponibile gratuitamente su App Store da più di quattro anni, senza pubblicità e senza acquisti in-app. Consente inoltre ai giocatori di giocare offline ed ora arriverà sul noto servizio in abbonamento di Apple.

Sonic Dash+ sarà disponibile a breve su Apple Arcade

Per accompagnare Sonic nel divertente runner infinito 3D, Sonic Dash+ include personaggi come Tails, Knuckles e altri. In questo avvincente gioco di corse e di corsa senza fine, correrai, salterai e sfreccerai attraverso magnifiche ambientazioni 3D nei panni di Sonic the Hedgehog e vari altri personaggi di Sonic. In questo gioco di corsa infinita e frenetico di SEGA, dovrai correre e correre attraverso ostacoli difficili.

Sonic Dash+ uscirà su Apple Arcade l’8 aprile e puoi preordinarlo ora toccando il pulsante ‘Ottieni’ nella pagina del gioco, che lo scaricherà automaticamente sul tuo dispositivo non appena sarà disponibile. Essendo disponibile sulla piattaforma ad abbonamento di Apple, il gioco non includerà acquisti in-app e tutti gli obiettivi all’interno del gioco mobile potranno essere completati semplicemente giocando.

Apple continua ad impegnarsi per mantenere Arcade aggiornato e lo fa rilasciando costantemente nuovi giochi per i suoi milioni di abbonati.