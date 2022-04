WhatsApp è sicuramente l’app di messaggistica istantanea più utilizzata in tutto il mondo. Nonostante Telegram abbia tentato il sorpasso nel corso di questi mesi, l’app di proprietà di Meta si è sempre fatta valere, confermando nel tempo la sua egemonia nel settore della messaggistica istantanea. L’app ci offre la possibilità di accedere a tantissime funzioni, le quali durante gli anni si sono aggiornate e aggiunte, offrendo un servizio sempre più efficiente.

WhatsApp: il trucco che non sapevi per scrivere senza neanche guardare il telefono

Oggi andremo a parlare di un trucco che potrebbe far comodo a chi tra noi è un po’ più pigro anche quando usa il proprio smartphone. Ormai sappiamo che per accedere a WhatsApp dobbiamo fare tanti passaggi prima di entrare nell’app: afferrare il telefono, digitare il codice o aspettare l’autenticazione del Face ID, cercare WhatsApp nel menù, pigiare, cercare la chat che ci interessa e poi scrivere. Un insieme di azioni che compiamo in pochissimi secondi, ma che per alcuni di noi potrebbero pesare.

Ecco quindi spiegato nel dettaglio tutto ciò che devi fare per poter inviare un messaggio su WhatsApp solamente usano la voce:

Per prima cosa usa il tuo assistente vocale, che sia Google o Siri, e successivamente digli: “Ok Google/Siri” e successivamente “Invia un messaggio WhatsApp a … (persona a cui desideri inviare un messaggio)”.

Se non hai voglia di utilizzare il tuo assistente vocale, c’è anche un’app molto comoda che si chiama Voice To Text che ti consentirà di fare tutto ciò che abbiamo detto poc’anzi e non solo, ti tornerà molto utile anche se hai bisogno di tradurre qualche parola o frase dalla lingua che preferisci.