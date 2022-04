Uno degli svantaggi degli assistenti digitali è che conversare con loro non è sempre naturale come conversare con una persona, anche se questo è prevedibile. Google ha tentato di alleviare parte dell’imbarazzo con frasi veloci, che sono essenzialmente parole che possono attivare attività senza dire ‘Hey Google’.

Google ha ora introdotto il supporto per più lingue per le sue fasi rapide, secondo un documento di supporto aggiornato. Ciò significa che se non parli inglese in modo nativo o se la lingua del tuo telefono è impostata su qualcos’altro, l’Assistente Google sarà in grado di identificare quelle poche frasi in una lingua straniera.

Google Assistant si aggiorna su Pixel 6 con nuove funzionalità

Questo, secondo Google, funzionerà i inglese (Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia e Singapore), francese (Francia e Canada), tedesco (Germania), italiano (Italia), spagnolo (Spagna e Stati Uniti) e giapponese ( Giappone).

Sembra che per il momento sia accessibile solo per Pixel 6 e Pixel 6 Pro, ma idealmente Google alla fine espanderà la sua disponibilità ai suoi smartphone più vecchi e possibilmente anche ai dispositivi non Pixel che utilizzano Google Assistant. È incoraggiante vedere Google aggiungere il supporto per lingue diverse dall’inglese, anche se l’elenco delle lingue supportate è ancora piuttosto basso.

Le frasi veloci nell’Assistente Google non sono una funzione nuova di zecca ma saranno rilasciate ora per tutti gli utenti. In precedenza era disponibile solo sugli altoparlanti intelligenti e sui display intelligenti di Google prima di arrivare sul Pixel 6 nel 2021, quindi idealmente l’azienda avrà più aggiornamenti e modifiche dell’Assistente Google da svelare a Google I/O 2022.