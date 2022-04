Il prossimo 12 aprile 2022 alle ore 13 italiane, il colosso Oppo andrà a presentare al mondo il nuovo smartphone Oppo F21 Pro, di fascia media. A dare la notizia è stata proprio l’azienda sul proprio canale ufficiale Twitter.

Il colosso ha anche anticipato un paio di peculiarità del prodotto. Qualche immagine infatti Oppo l’ha fatta filtrare, dalla quale si intravede un prodotto dalla colorazione che non lascia indifferenti, un arancione tendente al giallo e la copertura posteriore ricorda la pelle. Scopriamo insieme le altre caratteristiche.

Oppo F21 Pro arriverà il prossimo 12 aprile 2022

Oppo ha testato la resistenza di Fiberglass Leather ponendola a contatto con alcol e sfregandola con materiali abrasivi come gomme da cancelleria e jeans, in una sorta di stress test che potesse dare garanzie in termini di resistenza della colorazione e del materiale stesso all’usura. La variante Sunset Orange sarà impercettibilmente più spessa della Cosmic Black, 7,54 contro 7,49 mm, ma il peso è identico e pari a 175 grammi.

Queste le informazioni fornite in anteprima da Oppo. Porgendo un orecchio ai rumor invece emerge che F21 Pro dovrebbe poter contare su un display AMOLED da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, un chip Snapdragon 680, una fotocamera frontale da 32 MP e una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 33 watt.

Il retro non sarà di pelle ma in Fiberglass Leather, una simil pelle che, garantisce la società, tollera bene le variazioni di temperatura, le sollecitazioni e garantisce impermeabilità, pur rimanendo soffice al tatto. Si ipotizza che in India F21 Pro possa costare l’equivalente di 260 euro mentre F21 Pro 5G circa 50 euro in più. Nessuna informazione su un eventuale debutto in Europa.