Con il proseguire della guerra tra Ucraina e Russia l’operatore WindTre, come anche tanti altri, ha recentemente deciso di prorogare la scadenza della propria iniziativa solidale rivolta proprio agli ucraini.

Questa iniziativa offre la possibilità di effettuare chiamate gratuite verso l’operatore Ukraine Kyivstar. Attualmente la scadenza fissata è per il 1° maggio 2022, salvo ulteriori proroghe. Ricordiamo insieme tutti i dettagli.

WindTre proroga l’iniziativa solidale per l’Ucraina

Tutti i clienti WindTre potranno continuare ad usufruire di minuti illimitati gratuiti per chiamare dall’Italia verso l’operatore Ukraine Kyivstar, validi per i seguenti prefissi: 0038067, 0038068, 0038096, 0038097, 0038098. Le chiamate gratuite sono disponibili in automatico, senza alcuna necessità di attivare un’opzione dedicata o di contattare il Servizio Clienti al numero 159.

Questa iniziativa è stata resa disponibile lo scorso 25 febbraio 2022, pochi giorni dopo l’inizio del contrasto russo. Dopo averla prorogata per la prima volta fino al 31 Marzo 2022, a partire dal 7 marzo 2022 la promozione gratuita era stata poi estesa a tutti i clienti consumer WindTre, a prescindere dalla nazionalità, ed è stata attivata in automatico.

Successivamente, dal 14 Marzo 2022 l’iniziativa delle chiamate gratuite verso l’Ucraina, in particolare verso l’operatore Ukraine Kyivstar, era stata estesa anche ai clienti WindTre Business con Partita IVA. Si ricorda che, fino all’8 Maggio 2022, salvo eventuali cambiamenti, per i nuovi clienti dell’operatore arancione nati in Ucraina è attivabile l’opzione Call Your Country Special Ucraina a soli 10.99 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.