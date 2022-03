Una spesa ai minimi storici vi attende in questi giorni da Coop e Ipercoop, grazie alle ultime offerte disponibili per il mese di Marzo, e pronte a cambiare a partire appunto dalla mensilità di Aprile 2022.

Il volantino che vi raccontiamo è proposto su tutto il territorio nazionale, in altre parole gli acquisti possono tranquillamente essere completati recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, senza differenze territoriali o regionali di alcun tipo. Coloro che acquisteranno uno smartphone, potranno fare affidamento sulla versione no brand, oltre a naturalmente la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Coop e Ipercoop: che occasioni assurde per tutti

Coop e Ipercoop sono da sogno per tantissimi utenti sul territorio nazionale, infatti all’interno della campagna promozionale si possono scovare assolutamente occasioni da non lasciarsi minimamente sfuggire.

I prezzi migliori sono legati ad uno smartphone veramente economico ed alla portata di tutti, stiamo parlando dell’ottimo Xiaomi Redmi Note 10 5G, un prodotto che è stato lanciato sul mercato nel corso degli ultimi anni, ed è caratterizzato da buone specifiche tecniche generali. Tra queste annoveriamo chiaramente 4GB di RAM, 128GB di ROM espandibile, passando per un processore octa-core, ed il sistema operativo Android 11.

Ciò che cattura maggiormente l’attenzione è sicuramente il prezzo finale di vendita, basteranno 179 euro per riuscire ad acquistare un prodotto di assoluta qualità generale, se confrontato con quanto attualmente il mercato è in grado di offrire. Per maggiori dettagli in merito all’offerta, aprite il prima possibile il seguente link.