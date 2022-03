I migliori prodotti sono in fortissima promozione da Carrefour, la corrente campagna promozionale riesce a scontare alcuni dei modelli più richiesti e desiderati dal pubblico italiano, riducendo moltissimo il prezzo di vendita.

Il risparmio è decisamente assicurato, come anche la possibilità di accedervi senza troppi pensieri o problemi. Dovete sapere, infatti, che gli acquisti possono essere indistintamente completati in ogni negozio dislocato sul territorio nazionale, ma non sull’e-commerce aziendale. Per il resto, i modelli elencati sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro solita versione no brand.

Carrefour: che occasioni assurde vi aspettano

Il volantino di Carrefour fa letteralmente sognare gli utenti che erano alla ricerca di uno smartphone decisamente economico, in vendita ad un prezzo non troppo elevato. All’interno della campagna si può difatti trovare lo Xiaomi Redmi 9AT, un modello acquistabile addirittura a soli 89 euro.

Scorrendone la scheda tecnica, ne possiamo effettivamente apprezzare le qualità generali, rappresentate prima di tutto dalla memoria di 32GB (espandibile tramite microSD), passando anche per la batteria da 5000mAh, oppure più semplicemente l’ampio display HD+ da 6,53 pollici di diagonale. Tutto si raccoglie attorno ai 3GB di RAM, oppure un comparto fotografico rappresentato dal sensore principale da 13 megapixel, per scatti complessivamente discreti.

Tutti i dettagli dell’ottimo volantino Carrefour, che ricordiamo essere disponibile solo ed esclusivamente nei negozi fisici, non sul sito ufficiale, sono raccolti sul sito ufficiale, in modo da conoscere in maniera dettagliata quali sono i prezzi più bassi.