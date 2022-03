Gli smartphone rappresentano ancora una volta il fulcro centrale della corrente campagna promozionale di Esselunga, con la quale tutti hanno effettivamente la possibilità di spendere poco o niente, riuscendo nel contempo ad accedere a prodotti di grandissima qualità.

Il volantino che troverete raccolto nel nostro articolo, tuttavia, è disponibile solo ed esclusivamente per coloro che decidono di recarsi in un qualsiasi negozio in Italia; ricordiamo infatti che, come al solito del resto, gli sconti di Esselunga non sono stati attivati online sul sito ufficiale dell’azienda.

Esselunga: scoperti nuovi sconti da far perdere la testa

Risparmio incredibile per tutti gli utenti da Esselunga, con il nuovo volantino, infatti, è possibile accedere ad una coppia di prodotti dai prezzi decisamente invitanti, se non quasi concorrenziali, pur considerando che si tratta di una coppia di modelli di smartphone di fascia bassa.

Il primo è il Realme C11, un dispositivo decisamente economico, se considerate che viene commercializzato a soli 109 euro, ma comunque perfettamente in grado di garantire l’accesso ad un display da 6,52 pollici di diagonale (un IPS LCD), con 4GB di RAM e 64GB di ROM.

L’alternativa più costosa, e da non trascurare assolutamente, è sicuramente l’Oppo A94 5G, un prodotto che non ha davvero nulla da invidiare a modelli decisamente più costosi, data la presenza di un bellissimo display AMOLED da 6,43 pollici e del 5G, tutto a soli 249 euro. I dettagli dell’ottimo volantino Esselunga sono raccolti direttamente qui.