Carrefour propone agli utenti una campagna promozionale assolutamente degna di nota, al cui interno si possono trovare tantissimi sconti speciali con prezzi alla portata di tutti, ma sopratutto una ampissima disponibilità sul territorio.

Se interessati all’acquisto, dovete infatti sapere che l’accesso alla campagna è effettivamente possibile ovunque in Italia, senza differenze o vincoli particolari, almeno in termini regionali. Coloro che invece vogliono rateizzare il pagamento, devono sapere essere disponibile il Tasso Zero senza interessi, richiedibile solo al superamento dei 199 euro di spesa.

Premete qui e collegatevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono i nuovissimi codici sconto Amazon gratis.

Carrefour: offerte e prezzi da non credere

Uno sconto assolutamente speciale ha quest’oggi attirato l’attenzione di un numero sempre crescente di utenti sul territorio nazionale, nel periodo è infatti possibile pensare di acquistare lo Xiaomi Redmi 9AT, un ottimo dispositivo di fascia bassa, pagandolo solamente 89,90 euro.

La versione in commercio, lo ricordiamo, prevede 32GB di memoria interna, e le normali condizioni di vendita, che corrispondono esattamente a no brand (per avere aggiornamenti decisamente più tempestivi), e comunque i soli 2 anni di garanzia. Scorrendo la scheda tecnica ne possiamo comprendere le qualità generali, corrispondenti ad un display HD+ da 6,53 pollici di diagonale, 3GB di RAM, una fotocamera frontale da 5MP ed una posteriore da 13 megapixel, con annessa anche la solita batteria da 5000mAh, che estende l’autonomia sino ad arrivare a livelli effettivamente inimmaginabili fino a poco tempo fa. I dettagli dell’ottimo volantino sono raccolti direttamente sul sito, le scorte non dovrebbero rappresentare un problema.