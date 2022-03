La Via Lattea non è vecchia quanto credevamo. Gli scienziati hanno finalmente determinato l’età della nostra galassia, affermando che le sue origini risalgono a soli 800 milioni di anni dopo il Big Bang.

La polvere cosmica si è depositata al centro della nostra galassia circa 13 miliardi di anni fa, hanno concluso i ricercatori, mentre il bordo esterno della spirale a girandola è stato originato da una collisione con la galassia Gaia-Encelado, una galassia nana che si è fusa con la galassia Lattea. Tutto questo è avvenuto verso gli 8 e 11 miliardi di anni fa.

I risultati sono stati pubblicati mercoledì sulla rivista Nature, compilati dagli astronomi Maosheng Xiang e Hans-Walter Rix del Max-Planck Institute for Astronomy. Hanno analizzato un’indagine su quasi un quarto di milione di stelle di età compresa tra 13,8 miliardi e 15 miliardi di anni per tracciare la crescita della nostra galassia incrociando i loro cicli di vita con i movimenti della Via Lattea.

Come hanno scoperto questo nuovo metodo

Per riuscirci, Xiang e Rix hanno puntato i loro mirini telescopici su stelle di piccola massa, come il nostro sole, durante la loro fase di mezza età, o “sub-gigante”, a quel punto il bagliore acceso dell’ idrogeno consente di osservare e stimare più facilmente il ciclo.

“Con un approccio innovativo, Xiang e Rix sono riusciti ad aiutarci a capire meglio come si è formata la nostra galassia”, ha affermato il fisico dell’Università di Notre Dame Timothy Beers in un editoriale legato al nuovo rapporto.

“E l’approccio è scalabile, il che significa che, man mano che i dati per campioni più grandi di stelle nella Via Lattea saranno disponibili, questa immagine sarà ancora più nitida“, ha affermato.