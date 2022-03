Apple sta lavorando in segreto allo sviluppo di una vettura elettrica di nuova generazione. La cosiddetta Apple Car è avvolta dal un velo di mistero come tutti i grandi progetti realizzati a Cupertino.

Dello sviluppo si conosce solamente che è attualmente in corso e che la produzione vera e propria potrebbe iniziare nel 2025. Tuttavia, questa data sembra piuttosto ottimistica considerando le ultime indiscrezioni emerse in queste ore.

Come dichiarato dall’analista Ming-Chi Kuo, il team dedicato al progetto sta incontrando alcune difficoltà. Per questo motivo, Apple ha deciso di interrompere lo sviluppo ed effettuare una riorganizzazione interna.

The Apple Car project team has been dissolved for some time. The reorganization within the next three to six months is necessary to achieve the goal of mass production by 2025.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 15, 2022