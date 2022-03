Un impianto fotovoltaico innovativo, Smartflower con una struttura floreale è la tecnologia che stavamo aspettando!

Smartflower: L’impianto fotovoltaico senza installazione

Questo innovativo progetto consente di ottimizzare la resa dei pannelli fotovoltaici attraverso un sistema Smart che calibra l’angolazione in funzione della posizione del sole e del suo movimento durante l’arco della giornata.

Come se questo non fosse già abbastanza stupefacente, questo progetto con un design floreale, che richiama alla natura, ha la possibilità di aprirsi autonomamente alle prime luci dal giorno, in modo da iniziare il suo lavoro, per poi richiudersi automaticamente la sera dopo il tramonto. E’ inoltre dotato di un sistema di sicurezza che richiude i petali se il vento supera i 63 chilometri orari!

Il vantaggio di questa tecnologia è che regolando l’inclinazione in maniera automatica si può ottimizzare il lavoro dell’impianto. E’ possibile raccogliere il 40% di energia in più, rispetto al classico fotovoltaico montato sui nostri tetti. Altro importante aspetto riguarda la maneggevolezza, poiché è possibile installarlo nel giardino come un normale elettrodomestico.

Lo Smartflower è composto da 12 petali fotovoltaici, ognuno dei quali è costituito da 40 celle fotovoltaiche monocristalline. Con una potenza di picco di 2,50 kW può produrre da 3.800 kWh a 4.500 kWh all’anno a seconda delle regioni e del sole.

Questo bellissimo concentrato di tecnologia si trova già sul mercato con dei prezzi che oscillano tra i 12 e i 25 mila euro.

Le versioni proposte possono essere di tre tipi. La prima, la più economica, include solamente i pannelli che raccolgono la corrente, mentre la seconda versione include degli accumulatori che ci consentono di utilizzare l’energia prodotta nelle ore notturne. Infine il modello più performante è dotato di una presa di corrente da 22 kW che consente di ricaricare l’auto elettrica e risparmiare sul carburante! Se questo articolo ti è piaciuto potresti dare uno sguardo a: Incentivi statali su fotovoltaico: Enel X lancia un ottima offerta!