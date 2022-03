Prezzi di Gas, luce e carburanti sono ormai alle stelle. Ecco come risparmiare con il fotovoltaico con gli incentivi statali!

Fotovoltaico: soddisfare il proprio fabbisogno energetico

Ci troviamo in un momento non facile, il caro luce, gas e carburanti sta decimando il potere di acquisto delle famiglie italiane.

Se sul lato gas e carburanti non c’è modo di risparmiare, se non utilizzare con parsimonia auto e riscaldamento, sul lato luce possiamo optare per l’installazione di un impianto fotovoltaico!

Lo stato italiano in questo momento ci corre in soccorso, offrendo uno sconto del 50% sull’acquisto e installazione del kit fotovoltaico.

In rete circolano numerose offerte e oggi vogliamo parlarvi della proposta di Enel X, che abbiamo ritenuto particolarmente conveniente per diversi motivi che vi spiegheremo tra poco.

Tipologia di Fotovoltaico a confronto e incentivi statali

Gli impianti hanno fatto grandi progressi negli anni, arrivando a vedere sul mercato prodotti che possono durare fino a 40 anni.

Principalmente si dividono in due tipologie: policristallini di vecchia generazione e monocristallini di nuova concezione, con una maggiore resa.

La tipologia ideale di preventivo che andremo a simulare, prende in considerazione un impianto a isola da 6Kw.

L’impianto a isola è composto da pannelli più batterie dette accumulatori, che ci consentono il massimo risparmio utilizzando la notte la corrente prodotta durante il giorno.

È importante sottolineare che conta molto anche l’esposizione del tetto che massimizza la resa del tutto.

Per quanto riguarda gli incentivi del 50%, offerti dal governo, possiamo trovare due soluzioni: sconto immediato in fattura (decisamente conveniente) o recupero sulle tasse in 10 anni. Questo è dipeso principalmente dalla politica dell’azienda venditrice, alla quale commissionare il lavoro.

Proposta Enel X: due offerte interessanti

Abbiamo contattato Enel X e siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalle proposte offerte. Come detto prendiamo in considerazione due preventivi da 6kw con accumulo.

La prima opzione trattasi di pannelli policristallini, dove ci viene offerto un pack batterie composto da 3 accumulatori da 2.4kw ciascuno, per un totale di 7.2kw.

Il prezzo richiesto per questa soluzione è di 15 Mila euro con sconto immediato in fattura andremmo a pagare 7.500€.

La seconda soluzione più interessante prevede l’installazione di pannelli monocristallini Lg di alta qualità e lunga durata, abbinati a 4 batterie da 2.4kw per un accumulo totale di 9.6kw. Questa soluzione è più costosa con un prezzo di 21 Mila euro più sconto immediato del 50% si pagherà appena 10.500€.

Riteniamo la seconda soluzione ottimale in relazione a qualità prezzo ma i vantaggi non sono finiti qui.

Ciò che rende la proposta di Enel X molto interessante è la garanzia di ben 25 anni su tutto l’impianto incluse la batterie. Sono previsti fino a 4 interventi di sostituzione. Possono essere, questi, guasti ai pannelli come ai pacchi batteria.

In questo modo si è certi di sfruttare il kit al massimo per tutti i 25 anni, se consideriamo che solitamente le batterie dopo 10 anni vanno sostituite.

Quali sono i vantaggi del fotovoltaico?

In primo luogo, durante il giorno andremo a sfruttare la corrente prodotta dai nostri pannelli e questo già di per sé è un ottima cosa.

Tutta la corrente prodotta in eccesso (salvo i casi di acquisto col bonus 110%), sarà immessa in rete ed acquistata dal vostro gestore al prezzo di tariffa base. Ovvero escluso IVA trasporto e altre voci di bolletta.

A fine anno vi sarà bonificato l’intero importo sulla corrente venduta.

Vien da sé che con un impianto di accumulo si venderà meno corrente, ma saremo coperti nelle ore notturne.

É più conveniente utilizzare la nostra corrente dalle batterie piuttosto che metterla in rete e riacquistarla la notte comprensiva di tasse, cosa che succede con i kit di soli pannelli senza accumulatori.

Occorre infine considerare l’acquisto di un auto elettrica che potremmo ricaricare in casa, risparmiando notevolmente anche sul carburante. Forse potrebbe interessarti anche: Come risparmiare sulla bolletta di casa con piccoli gesti!