L’operatore WindTre ha recentemente avviato una nuova campagna SMS per promuovere la propria offerta denominata Super Internet Casa FWA. La campagna in questione è però indirizzata solamente ad alcuni clienti specifici.

Stiamo parlando dei clienti di rete mobile. All’interno del messaggio, l’operatore segnala il costo promozionale disponibile in convergenza. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre propone la Super Internet Casa FWA ad alcuni utenti

Per tutti i nuovi clienti senza convergenza, dal 6 Dicembre 2021 l’offerta Super Internet Casa è disponibile al prezzo promozionale di 21,99 euro al mese anziché 24.99 euro al mese. A partire dalla stessa data inoltre, l’operatore propone anche un nuovo prezzo promozionale dedicato soltanto a nuovi o già clienti WindTre di rete mobile, che in caso di convergenza possono ottenere Super Internet Casa in promozione a 19,99 euro al mese invece di 22.99 euro al mese.

Ecco un esempio di SMS che l’operatore sta inviando ai clienti: “Niente Fibra a casa tua? No problem! Approfitta di SUPER INTERNET CASA a soli 19,99E/mese anziché 22,99E/mese con GIGA illimitati. Scopri l’offerta nei WINDTRE Store entro il 14/03. Verifica info, offerta, costi e privacy su windtre.it/super-internet“. Vi ricordiamo che l’offerta Super Internet Casa comprende un modem da interno chiamato Super Internet FWA ed una connessione internet illimitata in 4G FWA (Fixed Wireless Access), con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Secondo quanto indicato in alcuni messaggi inviati dall’operatore, per attivare l’offerta bisogna recarsi in negozio entro il 14 Marzo 2022. Nonostante ciò, nel sito ufficiale di WindTre viene indicato che l’offerta rimane valida fino al 21 Marzo 2022, salvo eventuali cambiamenti. Per scoprire tutte le offerte attualmente disponibili visitate il sito ufficiale dell’operatore.