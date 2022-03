IPTV: mezzo milione di persone multate, 1000€ di sanzioni a tutti

Avere a che fare con un abbonamento di tipo pirata può risultare davvero difficile per gli utenti che invece credono di risparmiare. La legge infatti non ammette più ignoranza e la Guardia di Finanza risulta sul pezzo ormai da diverso tempo con le sue indagini che stanno producendo effetti devastanti per le IPTV. Infatti tantissime piattaforme sono state smantellate definitivamente, proprio come è accaduto ultimamente in Campania ad un server davvero gigantesco.

IPTV: mezzo milione di persone sono state beccate in flagrante, ci sono 20 indagati

Addirittura 550.000 persone erano contenute all’interno di una piattaforma gestita direttamente dalla Campania. Il gestore era un giovane che risiedeva addirittura a Dubai. Ora sono 20 gli indagati, ma mezzo milione di persone rischia una multa da ben 1000 € cadauno per via del reato perpetrato.

La legge del resto è molto chiara e come descrive ormai da diverso tempo, viene punita la persona che “abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento”.