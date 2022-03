L’operatore Vodafone Italia ha avviato una nuova campagna SMS rivolta ad alcuni ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale. Si tratta dell’offerta Special 50 Digital Edition o Special 100 Digital Edition.

Con queste offerte winback, l’operatore specifica sempre una scadenza per richiedere l’attivazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli delle offerte.

Vodafone propone due offerte winback per gli ex clienti

I clienti che scelgono di attivare Vodafone Special 50 Digital Edition ottengono ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati. Sottoscrivendo invece Vodafone Special 100 Digital Edition, il bundle mensile messo a disposizione sarà composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile.

Con entrambe le offerte sono inclusi anche i cosiddetti Digital Services per richiedere assistenza tramite consulente, app My Vodafone o servizi come TOBi. Inoltre, alcuni servizi come Chiamami e Recall e la Segreteria Telefonica, con queste offerte winback risultano detariffati.

Dopo aver ricevuto l’SMS da parte di Vodafone, per effettuare l’attivazione dell’offerta proposta è possibile cliccare sul link presente nello stesso messaggio, aprendo la pagina dedicata alla campagna winback. A questo punto, il cliente dovrà inserire il suo numero di telefono per richiedere un codice temporaneo, che successivamente va utilizzato per l’acquisto della SIM senza costi di spedizione e con pagamento tramite carta di credito o IBAN.