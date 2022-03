Sebbene i tablet Android siano disponibili da un po’ di tempo, Google ha recentemente aumentato il suo coinvolgimento nel settore dei tablet Android. Ha presentato in particolare il sistema operativo Android 12L, pensato per dispositivi con schermi di grandi dimensioni, e il rappresentante dell’azienda Rich Miner (CTO dei tablet Android) ha espresso i suoi pensieri sullo sviluppo del settore.

Miner ha ricordato l’introduzione dei tablet Android e il modo in cui app come i lettori multimediali potrebbero adattarsi rapidamente a un nuovo caso d’uso in un video di Google YouTube. Tuttavia, il settore alla fine ha iniziato a ristagnare ed è durato praticamente fino all’inizio dell’epidemia di COVID-19: la crescita è avvenuta solo nel 2019.

Google si prepara al successo dei tablet con Android 12L

Un altro motivo dell’espansione del mercato, secondo Miner, è che i tablet sono diventati “estremamente produttivi e meno costosi dei laptop”. Il lavoro di Google su Android 12L – nell’ultima versione del sistema operativo, l’interfaccia funziona meglio con dispositivi più grandi degli smartphone, oltre a modi migliorati per visualizzare le applicazioni su display di grandi dimensioni – facilita questo.

Secondo un rappresentante di Google, gli sviluppatori dovrebbero utilizzare i nuovi strumenti dell’azienda per massimizzare la compatibilità delle app con i tablet o persino creare software incentrato principalmente sul mercato dei tablet a grande schermo. Nel 2020 le vendite di tablet erano paragonabili a quelle di laptop, e ha previsto che “in un futuro non troppo lontano” verranno venduti più tablet ogni anno rispetto ai laptop.

Alcuni collegano tali osservazioni al fatto che Google sta probabilmente lavorando su uno smartphone della serie Pixel che sarà più grande dei suoi predecessori e molto probabilmente includerà un display flessibile.

È stato anche rivelato che alcuni dispositivi Samsung, Lenovo e Microsoft saranno tra i primi a ricevere Android 12L, una nuova versione del sistema operativo di Google progettata per funzionare su tablet e smartphone con enormi schermi pieghevoli.