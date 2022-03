Il recente aggiornamento di Sucker Punch Productions al dominio del sito web slypcooper.com ha alimentato i sospetti di un ritorno dell’iconica serie platform. Secondo Reddit, il dominio ufficiale del sito Web di Sly Cooper è stato modificato il 4 marzo, il che implica che un nuovo annuncio per la serie è in arrivo.

Il dominio è ancora registrato al creatore della serie Sucker Punch, portando alcuni a sospettare che lo studio sia dietro una possibile rinascita della serie. Sucker Punch o l’editore della serie Sony non hanno annunciato pubblicamente alcuna intenzione di riavviare o rimasterizzare la serie Sly Cooper, ma questo è il primo indizio che un aggiornamento è in lavorazione dietro le quinte.

Sly Cooper: il sito web è stato aggiornato

In particolare, il sito Web slycooper.com è ancora inaccessibile al pubblico, il che significa che gli aggiornamenti apportati al sito Web non possono essere visualizzati. Sebbene i canali ufficiali non abbiano commentato la prospettiva di una rinascita di Sly Cooper, se la serie dovesse essere riavviata, il 2022 sarebbe un anno probabile. Questo settembre segna il 20° anniversario del platform parodia film-noir, rendendolo il momento opportuno per riportarlo indietro.

La serie di platform stealth è iniziata nel 2002 con Sly Cooper e Thievius Raccoonus e da allora ha generato due sequel per PS2 e un quarto capitolo per PS3 nel 2013, sviluppato da Sanzaru Games. La trilogia originale è già stata rimasterizzata una volta – The Sly Collection, che è stato rilasciato nel 2010, ha spostato i tre giochi su PS3 con una grafica HD migliorata – quindi chissà cosa comporterebbe un’altra rinascita.

Nonostante il dominio del sito Web slycooper.com sia ancora registrato su Sucker Punch, è improbabile che lo sviluppatore venga coinvolto in una nuova versione. Sucker Punch ha abbandonato il genere platform delle mascotte molto tempo fa, concentrandosi invece sulla serie InFamous per PlayStation 3 e PlayStation 4, nonché sull’epico mondo aperto Ghost of Tsushima.