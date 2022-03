r I prezzi più bassi di tutto il mese sono stati attivati da Carrefour, in questi giorni gli utenti sono davvero felicissimi di avere l’occasione di spendere molto meno di quanto previsto, per l’acquisto di prodotti di altissimo livello, senza spendere troppo.

L’unico vincolo legato alla campagna promozionale oggetto dell’articolo, è forse la disponibilità nei soli punti vendita in Italia, ricordiamo infatti che gli stessi acquisti non saranno in nessun modo effettuabili altrove sul territorio, o sul sito ufficiale. Al netto di questa limitazione, le possibilità che si aprono sono davvero moltissime, si passa dalla solita garanzia di 24 mesi, scendendo poi verso la variante no brand per quanto riguarda la telefonia mobile.

I nuovi codici sconto Amazon vi aspettano gratis sul nostro canale Telegram, premete qui per entrare.

Carrefour, che occasioni incredibili sono disponibili

La Festa del Papà è la giornata ideale per festeggiare uno dei propri genitori (anche se vanno festeggiati tutto l’anno), il 19 marzo milioni di figli ricorreranno all’acquisto di un piccolo pensierino, e per questo Carrefour ha deciso di lanciare una campagna promozionale, inserendo al proprio interno un prodotto di tecnologia decisamente economico.

Stiamo parlando di uno smartwatch di un brand pressoché sconosciuto, il quale presenta tutte le funzionalità di base che ci aspettiamo da un dispositivo di questo tipo, tra cui appunto display a colori touchscreen (è un IPS LCD). Il prezzo rappresenta sicuramente il suo punto di forza, poiché saranno necessari solamente 17,90 euro per l’acquisto definitivo, sempre con garanzia di 24 mesi. Scopritelo il prima possibile a questo link.