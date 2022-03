L’azienda cinese Xiaomi è stata da sempre molto apprezzata per la sua vasta gamma di smartphone a basso costo ma dalle buone specifiche tecniche. Tra questi dispositivi, tra i più apprezzati ci sono senz’altro gli smartphone a marchio Redmi. Stando a quanto è emerso in queste ore, in particolare, ne vedremo arrivare molto presto uno nuovo sul mercato.

Xiaomi si prepara ad annunciare un nuovo smartphone a basso costo a marchio Redmi

Nel corso delle prossime settimane potremmo assistere all’arrivo ufficiale sul mercato di un nuovo smartphone del noto produttore cinese Xiaomi. Come già accennato, si tratterà di un dispositivo a marchio Redmi e questo vuol dire che sarà caratterizzato quasi sicuramente da un prezzo basso o comunque molto competitivo rispetto alla concorrenza.

Questo nuovo smartphone è stato da poco avvistato sul noto sito TENAA. Stando a quanto riportato, il device sarà caratterizzato sul fronte da un ampio display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.58 pollici con risoluzione 1,080 x 2,408 px. Sappiamo che ci sarà una fotocamera per i selfie da 5 MP, ma non sappiamo se sarà collocata in un foro o in un notch centrale.

Oltre a questo, il noto sito web ci ha poi rivelato altri dettagli. Le dimensioni saranno pari a 164 x 76.1 x 8.9 mm con un peso complessivo di 200 grammi. Ci sarà una batteria da 4900 mAh e ci sarà anche un sensore a infrarossi. Il comparto fotografico sarà invece composto da due fotocamere posteriori con un sensore principale da 50 MP. Lo smartphone dovrebbe supportare inoltre la connettività 5G, ma per il momento non sappiamo quale sarà il processore.