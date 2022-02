Il noto produttore di smartphone Xiaomi ha presentato pochi giorni fa i suoi nuovi device di fascia media Redmi Note 11. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore telefonico Vodafone ha aggiornato il suo catalogo rendendo acquistabili anche questi nuovi smartphone.

I nuovi Xiaomi Redmi Note 11 acquistabili anche con l’operatore telefonico Vodafone

Per tutti gli amanti del marchio Xiaomi sarà finalmente possibile acquistare i nuovi medi di gamma Redmi Note 11 con Vodafone. Il noto operatore telefonico rosso, come già accennato, ha aggiornato il suo catalogo di smartphone acquistabili ed ha per l’appunto inserito i nuovi arrivati di casa Xiaomi.

I nuovi device dell’azienda saranno acquistabili a rate con in abbinata un’offerta di rete mobile. Vediamo le promozioni principali per poter acquistare il nuovo medio di gamma Xiaomi Redmi Note 11.

• Offerta Infinito Black Edition con anticipo di 9,99 euro in 24 rate mensili da 3,99 euro al mese (con corrispettivo di recesso pari a 100 euro)

• Offerta Infinito con anticipo di 9,99 euro in 24 rate mensili di 4,99 euro al mese (con corrispettivo di recesso pari a 100 euro)

• Offerta 100GB Red Max con anticipo di 9,99 euro in 24 rate mensili di 5,99 euro al mese (con corrispettivo di recesso pari a 60 euro)

• Offerte Vodafone 50GB Red Pro, Vodafone Shake, Fun, Vodafone Facile, Junior, Family+ New e Vodafone Family Plan con anticipo di 9,99 euro in 24 rate mensili di 6,99 euro al mese (con corrispettivo di recesso pari a 60 euro)

• Offerta C’All, Vodafone Special e gli altri clienti ricaricabili con anticipo di 9,99 euro in 24 rate mensili di 7,99 euro al mese (con corrispettivo di recesso pari a 50 euro)