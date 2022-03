I prodotti sono fortemente scontati da MediaWorld, data la presenza di una campagna promozionale praticamente unica nel proprio genere, dotata di riduzioni importanti sui migliori dispositivi in circolazione, oltre che prezzi sempre più bassi a cui effettivamente affidarsi.

Il volantino parte con l’offrire al cliente finale la possibilità di risparmiare, anche collegandosi al sito ufficiale di MediaWorld; non dimenticatevi, tuttavia, che potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, dovendole aggiungere al prezzo effettivamente mostrato a schermo.

MediaWorld: questi sconti sono davvero incredibili

All’interno del nuovo volantino MediaWorld, gli utenti possono trovare offerte in grado di soddisfare sia i più esigenti, che coloro interessati a modelli decisamente economici. Partendo come al solito dalla fascia alta della telefonia mobile, notiamo la presenza di alcune delle migliori occasioni del periodo, quali sono Galaxy S21, in vendita a 649 euro, ma anche Oppo Find X3 Pro, disponibile a 749 euro, oppure uno a scelta tra iPhone 12 disponibile a 749 euro, e iPhone 13 a soli 829 euro.

Volendo invece puntare verso modelli decisamente più economici, l’occhio cade sicuramente su soluzioni del calibro di Xiaomi redmi 10S, realme 8, Galaxy A52s, Redmi 10 o similari, tutti però proposti a cifre che non vanno oltre i 300 euro. Per i dettagli dell’ottimo volantino, ricordiamo di collegarsi subito al sito ufficiale, in modo da avere l’occasione di scoprire da vicino le offerte, e ricevere sul proprio smartphone i migliori prezzi attualmente attivi.