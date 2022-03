Da Comet gli utenti possono fronteggiare una campagna promozionale di tutto rispetto, la perfetta occasione per avvicinarsi ad una serie di importantissime riduzioni di prezzo, pensate appositamente per invogliare il cliente all’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia.

Il volantino, come al solito del resto, risulta essere perfettamente disponibile anche online sul sito ufficiale; in altre parole, gli acquisti possono essere completati senza difficoltà dal divano di casa, ricevendo inoltre la merce presso il domicilio, senza costi aggiuntivi nel caso in cui si spendessero più di 49 euro.

Comet, svelati i nuovi sconti speciali

Tutte le nuove offerte del volantino Comet propongono prezzi decisamente più bassi, nella maggior parte dei casi sulla fascia media della telefonia mobile, ma con forti accenni agli attuali top di gamma. Esempi importanti possono essere i nuovi Galaxy S22, oppure il foldable più amato, il Galaxy Z Flip3, disponibile all’acquisto a soli 749 euro.

Virando maggiormente verso il basso, si possono incrociare ottime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, come i 399 euro necessari per l’acquisto di un Samsung Galaxy S20 FE, passando anche per i 299 euro del Redmi Note 11S, i 249 euro dell’Honor 50 Lite, oppure i 499 euro richiesti per mettere le mani sull’ultimo Honor 50. Le offerte non terminano assolutamente qui, annoveriamo anche Redmi Note 10 Pro, Galaxy A12, galaxy A52s, Xiaomi 11 Lite e similari.

