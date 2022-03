Il debutto ufficiale di GTA V e di GTA Online su console next-gen è fissato per il prossimo 15 marzo. Tuttavia, a partire da queste ore, gli utenti che hanno effettuato il pre-ordine su PlayStation 5 e Xbox Series X|S possono iniziare ad avviare tutte le procedure per scaricare il titolo.

Il download sarà di circa 86GB su PlayStation 5 mentre non è ancora nota la dimensione su Xbox Series X|S. Inoltre, bisognerà effettuare il download separatamente per GTA V e GTA Online in quanto ormai sono due titoli separati.

Ricordiamo infatti che Rockstar Games ha scelto di lanciare due versioni del titolo tra cui i giocatori potranno scegliere. Acquistando la Grand Theft Auto V: Story Mode sarà incluso sia GTA V che GTA Online. Per chi volesse giocare esclusivamente al multiplayer, può scegliere la versione standalone di GTA Online.

Una volta concluso il download del gioco, il titolo resterà comunque inaccessibile fino al 15 marzo. I giocatori potranno tornare a Los Santos solo allo scadere del countdown che caratterizzerà la schermata.

La versione next-gen permetterà di immergersi nelle atmosfere di GTA V in un modo tutto nuovo. La grafica arriverà fino a 4K di risoluzione, con un frame rate fino a 60FPS. Non marcheranno il supporto all’HDR, al ray tracing oltre che un audio 3D immersivo e tempi di caricamento più rapidi.

Inoltre, sarà possibile trasferire i propri progressi della storia da PS4 o Xbox One. Lo stesso vale anche per i personaggi e i progressi su GTA Online, senza il rischio di perdere i business acquisiti in anni di gioco.