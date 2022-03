Il prossimo 15 marzo farà il proprio debutto la nuova versione di GTA V ottimizzata per console next-gen. Insieme alla modalità storia, Rockstar Games rilascerà anche la versione migliorata ed aggiornata di GTA Online.

Il titolo multiplayer quindi si arricchirà di contenuti pensati per espandere ulteriormente il gioco e offrire un’esperienza di gioco senza precedenti. Infatti, dobbiamo ricordare che GTA Online ha ormai 8 anni sulle spalle ma Rockstar Games non ha mai smesso di introdurre nuovi contenuti.

Si contano ormai oltre 40 aggiornamenti unici che hanno portato nuove missioni, veicoli, business e modi di vivere Los Santos. Con l’arrivo della versione next-gen, Rockstar Games conferma la volontà di continuare a far evolvere la città e le possibilità per tutti i giocatori.

Rockstar Games si sta preparando a rilasciare il nuovo aggiornamento next-gen per GTA Online che includerà tante novità grafiche e di gameplay

L’aggiornamento per le console PlayStation 5 e Xbox Series X|S porterà con se una novità per l’Autoraduno di Los Santos. All’interno della struttura arriverà l’officina Hao’s Special Works. Si tratta di una speciale officina in grado di offrire upgrade unici ai veicoli.



Inoltre, gli sviluppatori introdurranno anche una nuova classe di veicoli da corsa che potranno sfruttare al massimo tutte le modifiche. Non mancheranno le prove a tempo speciali che varieranno ogni settimana e una ruota della fortuna che permetterà di vincere veicoli speciali.

In aggiunta a tutto questo, il mondo di GTA Online si prepara a diventare standalone. I giocatori potranno acquistare ed entrare nel comparto multiplayer in maniera slegata da GTA V. Il download della sola componente online sarà gratuito per i primi tre mesi per i giocatori PlayStation 5.

Come confermato dalla stessa Rockstar Games, chi si avvicinerà per la prima volta al titolo potrà contare sul Career Builder, una feature pensata per supportare i neofiti. Al primo accesso, gli utenti riceveranno 4 milioni di GTA$ per creare il proprio impero insieme ad alcune proprietà e business già avviati.