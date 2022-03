Soltanto l’altro giorno abbiamo visto annunciati ufficialmente sul mercato i nuovi Samsung Galaxy A13 e Samsung Galaxy A23. Nonostante questo, il noto colosso sudcoreano è quasi pronto a presentare un altro device noto come Samsung Galaxy A33. Quest’ultimo è stato il protagonista delle ultime indiscrezioni.

Samsung Galaxy A33 avvistato online: ecco le presunte specifiche tecniche e il design

Samsung Galaxy A33 sarà uno dei prossimi device di questa serie ad essere presentati da Samsung, dopo il debutto dei Galaxy A13 e Galaxy A23 di qualche giorno fa. Secondo quanto è emerso in queste ore, a bordo del nuovo smartphone ci sarà l’inedito processore Exynos 1280, ovvero lo stesso che dovrebbe essere presente sul prossimo Samsung Galaxy A53.

Oltre a questo, sappiamo che i tagli di memoria partiranno da almeno 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Lo schermo dovrebbe essere invece un Infinity-U Display con tecnologia SuperAMOLED da 6.4 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ e con refresh rate da 90Hz. Il comparto fotografico non dovrebbe subire cambiamenti rispetto al predecessore Galaxy A32. Per questo motivo ci aspettiamo una quad camera con sensori fotografici rispettivamente da 48, 8, 2 e 2 MP.

Stando ai rumors, ci saranno una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 25W e il sistema operativo Android 12 con l’interfaccia utente OneUI 4.1. Mancherà il jack per le cuffie, ma troveremo fortunatamente la certificazione IP67. Le dimensioni saranno pari a 159.7 x 74 x 8.1 mm, mentre il peso sarà di 186 grammi.

I prezzi del nuovo Samsung Galaxy A33 dovrebbero partire da 369 euro, almeno per il mercato europeo.