Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco presentato ufficialmente ben due nuovi smartphone appartenenti alla famiglia Galaxy A, quindi di fascia entry-level, ma con solo supporto alla connettività 4G. Stiamo parlando dei nuovi Samsung Galaxy A13 e Samsung Galaxy A23. Vediamo qui di seguito le specifiche tecniche.

Samsung annuncia ufficialmente i nuovi Samsung Galaxy A13 e Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A13 è uno dei nuovi smartphone annunciati poche ore fa dall’azienda. Lo smartphone può contare su un design moderno simile agli altri device presentati dall’azienda. Sul fronte è poi presente un Infinity-V Display IPS LCD da 6.5 pollici in risoluzione HD+ ma con refresh rate a 60Hz.

Questo device supporta però soltanto la connettività 4G. Il processore montato a bordo è infatti il SoC Exynos 850 con tagli di memoria da 3/4/6 GB di RAM e 32/64/128 GB di storage interno. Il comparto fotografico include poi quattro fotocamere con sensori rispettivamente da 50, 5, 2 e 2 MP. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 25W.

Samsung Galaxy A23 è il secondo smartphone annunciato da Samsung. Anche qui abbiamo un design moderno, con un Infinity-V Display in risoluzione FullHD+ ma sempre a 60Hz. L’azienda non ha rivelato il processore montato a bordo, ma ha confermato anche in questo caso l’assenza del supporto al 5G. Il comparto fotografico è lo stesso del fratello A13 e anche la batteria è sempre da 5000 mAh.

Entrambi i nuovi smartphone di casa Samsung saranno disponibili in quattro colorazioni, Black, White, Blue e Peach, ma per il momento non conosciamo la disponibilità e i prezzi di vendita.