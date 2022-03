L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente deciso di portare l’offerta con 130 Giga di traffico internet al mese anche nei propri negozi, dato che precedentemente era disponibile solamente online.

L’offerta è stata lanciata lo scorso 22 febbraio 2022 e attualmente non è riportata una data di scadenza. Ricordiamoci insieme cosa propone.

Kena Mobile con 130 GB disponibile ora anche nei negozi

Kena 7,99 130 Giga continua comunque alle stesse condizioni commerciali precedenti, offrendo minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 130 Giga di traffico internet mobile in 4G a 7,99 euro al mese.

Il costo di attivazione e quello della nuova SIM sono entrambi gratuiti, mentre il rinnovo mensile viene addebitato su credito residuo. L’operatore permette di navigare sulla rete TIM in GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA e 4G LTE, permettendo di raggiungere una velocità massima di navigazione pari a 30 Mbps sia in download che in upload.

Il traffico dati viene invece tariffato a scatti anticipati di 1 KB, con blocco della navigazione in caso di superamento del bundle e in assenza di altre opzioni dati attive. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le altre offerte attualmente disponibili, sicuramente ne troverete una che fa al caso vostro.