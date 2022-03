Il colosso di Cupertino Apple ha annunciato il primo suo evento del 2022. Si terrà il prossimo 8 marzo, giorno della festa della donna, ancora una volta con uno streaming dall’Apple Park.

Che cosa verrà presentato nel corso della diretta da Tim Cook e soci? Come al solito Apple è piuttosto laconica e non fa troppi “spoiler”. Scopriamo insieme gli ultimi dettagli trapelati.

Apple: cosa presenterà il prossimo 8 marzo 2022?

Nell’invito si legge la frase “Peak Performance” e questo fa pensare al debutto possibile di nuovi computer Mac, forse con a bordo il rinnovato processore M2, evoluzione degli M1 prodotti dalla stessa Apple, i cosiddetti Apple Silicon. Possibile anche un nuovo iPhone SE, la versione economica della gamma e un iPad Air di nuova generazione.

Secondo le tante indiscrezioni circolate in questi mesi, nel corso dell’evento dovrebbero essere annunciati ufficialmente iPhone SE 3 e iPad Air 5, prodotti che hanno già ricevuto le necessarie certificazioni e autorizzazioni e la cui produzione di massa sarebbe partita proprio di recente.

iPhone 3 SE sarà l’erede di iPhone SE 2020 e sarà il primo della serie dotato di supporto alle reti 5G. Miglioreranno le fotocamere, così come il processore. Per quanto riguarda il design non ci sarebbero grossi stravolgimenti rispetto alla generazione attuale. iPad Air 5 sarà anch’esso dotato di processore A15 Bionic, ed esteticamente dovrebbe riprendere le linee che già conosciamo con il modelli attualmente in commercio. Si parla di una fotocamera anteriore ultra grandangolare da 12MP e supporto alle reti di nuova generazione. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprirlo.