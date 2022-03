Con il volantino Esselunga gli utenti hanno davvero la certezza di riuscire a risparmiare moltissimo sui vari acquisti effettuati, grazie proprio alla presenza di un buonissimo quantitativo di sconti speciali, che permettono di ridurre di molto la spesa finale da sostenere.

La campagna promozionale nasce per essere disponibile sull’intero territorio nazionale, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere tranquillamente completati dove si vuole, senza differenze o distinzioni territoriali di sorta. Il volantino, inoltre, permette di godere della garanzia di 24 mesi, su ogni singolo acquisto effettuato, ed anche della variante no brand per la telefonia mobile.

Aprite il prima possibile il nostro canale Telegram ufficiale, riceverete codici sconto Amazon gratis ed anche le offerte più interessanti della giornata.

Esselunga: questi sconti sono per farvi risparmiare

Nuovi sconti speciali attendono gli utenti direttamente da Esselunga, ecco arrivare ottime riduzioni su prodotti dall’elevato interesse commerciale, e non solo. Più precisamente l’offerta si focalizza sull’Apple iPhone 12, uno smartphone in vendita oggi ad un prezzo decisamente ridotto rispetto al passato, poiché basteranno 799 euro per l’acquisto della variante da 128GB di memoria interna (ricordiamo non esser espandibile).

Le specifiche tecniche permettono comunque di individuarlo come un prodotto dall’elevato interesse, infatti prevede un display OLED da 6,1 pollici di diagonale, come anche una doppia fotocamera posteriore, un SoC ad alte prestazioni, ed il riconoscimento del viso 3D (oltre alla connettività 5G). Per ogni altra informazione in merito al volantino Esselunga, ricordatevi comunque che è possibile collegarsi a questo link, scoprendo anche l’offerta relativa allo Xiaomi Redmi Note 8 2021.