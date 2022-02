Chiunque in ​​Europa avrà notato che acquistare un telefono Nokia può essere più difficile del previsto per la mancanza di scorte in tutti i punti vendita. Certo, l’Europa è uno dei principali mercati per questi dispositivi, ma la domanda di questi dispositivi HMD non è cresciuta esponenzialmente in un giorno come si potrebbe inizialmente pensare. Uno scontro legale che sta avendo luogo in Germania, combinato ai saldi, è la causa principale di questo calo di disponibilità.

Il conflitto è con una società chiamata VoiceAgeEVS LLC per l’uso di Enhanced Voice Services nei dispositivi Nokia. Secondo le accuse, il codec audio viene utilizzato principalmente nelle chiamate VoLTE e VAEVS, senza alcuna licenza in vigore. Ciò ha portato a svariati malintesi tra le due parti, impedendo la vendita di molti modelli Nokia in Germania. In una dichiarazione fornita ai media tedeschi, HMD afferma quanto segue:

“HMD è coinvolta in una serie di azioni legali intentate da VoiceAgeEVS LLC (“VAEVS”) in varie giurisdizioni, inclusa la Germania. Siamo delusi dal completamento delle procedure di VoiceAge in Germania, a dicembre abbiamo presentato un reclamo. Nel frattempo, ci siamo assicurati che nessuno dei dispositivi offerti e distribuiti in Germania supporti tale tecnologia”.

Nokia: scarseggiano le scorte in Europa e la colpa pare che sia di uno scontro con la Germania

La maggior parte dei modelli, ad eccezione di alcune eccezioni (come Nokia G11 e G21), non sono effettivamente disponibili in Germania. Sebbene questa particolare diatriba menzioni solo un Paese, Android Authority ha sottolineato che la strana mancanza dei telefoni Nokia si è estesa anche ad altri mercati europei come Francia, Spagna, Italia e Finlandia. Anche se non possiamo dire se si tratta di una relazione diretta causa-effetto, è difficile ignorare il tempismo.

Non si sa ancora quando i telefoni Nokia torneranno in massa sugli scaffali dei negozi in Europa. Nel frattempo, se vuoi davvero averne uno, puoi fare un breve viaggio nel Regno Unito, dove pare siano ancora acquistabili senza alcun problema.