TCL amplia la sua Serie 30 e lancia cinque nuovi smartphone in occasione del Mobile World Congress 2022

Presentati cinque nuovi smartphone

TCL presenta cinque nuovi smartphone all’interno della sua Serie 30: TCL 30+, 30, 30SE, TCL 30E e 30 5G.

“L’espansione della Serie 30 di TCL dimostra il nostro impegno nella tecnologia, in modo che più persone abbiano accesso a smartphone affidabili, performanti e innovativi”, ha detto Aaron Zhang, CEO di TCL Communication. “Il lancio della Serie 30 di TCL è il nostro modo di dare ai consumatori la libertà di mostrare il loro stile unico attraverso tecnologie ricche di funzionalità ed esperienze, ispirandoli ad ottenere il massimo da ogni situazione.”

Fotografie sempre al top

TCL 30+, 30, 30SE e TCL 30 5G sono tutti dotati di una tripla fotocamera AI da 50MP, mentre TCL 30E integra una fotocamera doppia con una lente principale da 50MP.

Per coloro che amano i selfie di gruppo, troviamo un obiettivo frontale ultra-grandangolare disponibile per i modelli 30+ e 30 5G, in modo che tutti possano entrare comodamente nell’inquadratura, immortalando momenti preziosi con i propri cari e amici.

Con la funzione Steady Snap, hai la possibilità di mettere in pausa e catturare soggetti in movimento, attraverso il rilevamento con AI, che riconosce fino a 22 scene diverse. Che si tratti dei propri piatti preferiti, animali domestici, ritratti o paesaggi emozionanti, queste funzionalità esaltano le immagini in modo che chiunque possa migliorare le proprie abilità fotografiche.

Un’esperienza di visione super-immersiva

La qualità dello schermo è più importante che mai, con il tempo che si passa a guardare i propri contenuti preferiti, in ogni momento della giornata. Ecco perché la Serie 30 è dotata di display ricchi e coinvolgenti che offrono un’esperienza visiva insuperabile, oltre a tutte le certificazioni che attestano una speciale attenzione alla cura degli occhi.

Con schermi AMOLED FHD+ da 6,7 pollici per TCL 30+, 30 e 30 5G, nonché display da 6,52 pollici con mini-notch per TCL 30SE e 30E, i dettagli sono evidenziati in modo nitido e i colori sono potenziati.

TCL 30 e 30+ sono dotati di doppi altoparlanti, regalando un’esperienza immersiva quando si guardano film, durante le sessioni di videogaming o ascoltando musica.

Ormai trascorriamo sempre più tempo sui nostri telefoni per restare connessi con il mondo che ci circonda, e questo può avere un effetto negativo sulla salute degli occhi.

Per tenere sotto controllo la salute e l’affaticamento della vista, tutti gli smartphone della serie TCL 30 sono dotati della nuovissima tecnologia NXT VISION di TCL, che lavora per migliorare l’esperienza dello schermo salvaguardando la vista. Inoltre, TCL 30+, 30 e 30 5G sono certificati da TÜV Rheinland, per la riduzione della luce blu del 30% a livello hardware ed offrire comfort senza modificare i colori.

Tutti i cinque smartphone della nuova Serie 30 sono dotati di una batteria di lunga durata. TCL 30SE e 30E si avvalgono di 5000mAh di potenza, mentre TCL 30+, 30 e 30 5G hanno una batteria da 5010mAh.

Tutto questo si traduce in più tempo per leggere, guardare film, videochiamare e scattare foto, e meno tempo speso a cercare una presa di corrente.

TCL 30+, 30, 30 5G supportano la ricarica rapida a 18W, mentre tutti i modelli sono equipaggiati con la ricarica intelligente AI, che riconosce la routine di ricarica quotidiana, al fine di ridurre il deterioramento della batteria, estendendone la durata a lungo termine.

Design senza tempo

Che si tratti di aggiornare il proprio stato sui social, scattare selfie con gli amici, rimanere aggiornati sulle ultime tendenze o viaggiare lasciandosi guidare dal navigatore, la Serie 30 di TCL abbina un design minimal ed elegante a potenza e caratteristiche incredibili.

Con un peso di soli 184g e un spessore di soli 7,74mm, TCL 30+, 30 e 30 5G offrono una presa ottimale e possono essere comodamente alloggiati in tasca o in borsa.

Il trio ha un design incredibilmente slim se comparato ad altri smartphone con la stessa capacità della batteria, senza scendere a compromessi in fatto di display. Con una finitura dalle linee morbide e il retro in vetro, i nuovi smartphone TCL sono resistenti a graffi, sudore, urti e altri tipi di danni accidentali, mentre il vetro antigraffio del display assicura una resistenza estrema anche ai più sbadati.

Prezzi e disponibilità

-TCL 30 30+ sono gia disponibili in Europa a partire da € 199,90 e € 229,90, nelle colorazioni Muse Blue e Tech Black

-TCL 30E e 30SE sono già disponibili in Europa rispettivamente a €159,90 e € 189,90 per la versione 128GB, in Space Grey e Atlantic Blue mentre TCL 30 5G sarà disponibile in Europa da aprile 2022, nelle colorazioni Dreamy Blue e Tech Black