E’ arrivato sul mercato italiano Huawei P50 Pro con un comparto camere mozzafiato e un design elegante, ma c’è qualcosa che non va…

Huawei P50 PRO: Un dispositivo con un design mozzafiato

Huawei P50 Pro è finalmente disponibile in Italia, a partire dal 26 gennaio 2022, dove viene venduto sull’Huawei store al prezzo di 1.199,90 euro.

Caratterizzato da un design raffinato, si presente a primo impatto con un bellissimo display a bordi curvi. Sul retro, troviamo in armonia di forme il comparto camere racchiuso all’interno di due strutture circolari che ospitano 4 sensori e un dual flash led.

Uno smartphone tanto atteso dagli amanti del brand Huawei che purtroppo ha qualche particolare che lascia l’amaro in bocca.

Ci aspetta qualche rinuncia

Come risaputo l’azienda ha ricevuto un ban per la collaborazione e implementazione delle tecnologie statunitensi, tra le quali appunto Google. Sul P50 pro infatti non troviamo le App come Maps, Play Store, Chrome o Gmail.

Una mancanza che si fa sentire meno rispetto ai primi tempi, grazie alle soluzione alternative messe in opera, ma pur sempre una mancanza rimane.

Sul lato Hardware P50 Pro è equipaggiato con lo Snapdragon 888, che seppur è un ottimo processore, lo pone in rapporto di svantaggio rispetto alla concorrenza dove sui top di gamma sono stati implementati i nuovi Chip Snapdragon 8 gen 1. Un passo in avanti di proporzioni non trascurabili, se si osservano i dati sulla potenza +30% e il risparmio energetico -25% della nuova CPU di Qualcomm.

Come se non bastasse questo Snap 888 presentato nel 2020 è sprovvisto anche del 5G. Gli utenti che acquisteranno il nuovo ammiraglio di casa Huawei dovranno rinunciare alla massima velocità della nuova connessione, ed optare forzatamente per la tecnologia 4G.

Ciò che viene spontaneo chiedersi è: i consumatori sono disposti a spendere una cifra cosi elevata (1200€), per un dispositivo che costringe a delle rinunce hardware e software.

Tuttavia occorre spezzare una lancia a favore del Brand Huawei, che ha lavorato tantissimo per offrire un Store alternativo a Google molto completo. Come sempre inoltre si afferma leader nel settore foto e video, con un comparto fotografico di altissimo livello.