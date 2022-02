L’operatore Vodafone Italia continua, fino a domani 24 febbraio 2022, a proporre la gamma Infinito con la possibilità di ottenere 3 mesi della piattaforma di contenuti Netflix in omaggio.

L’offerta infatti è stata recentemente prorogata fino al domani, giovedì 24 febbraio 2022, la scadenza per utilizzare il credito Netflix è invece rimasta invariata. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone continua a regalare 3 mesi di Netflix ad alcuni clienti

I 3 mesi gratuiti di Netflix si rivolgono ai già clienti che hanno sottoscritto un’offerta Vodafone Infinito fino al 7 Febbraio 2022 e che risultino attivi alla data del 24 Febbraio 2022. Inoltre, fanno parte del target della promo anche i nuovi clienti che sottoscrivono un’offerta Vodafone Infinito dall’8 al 24 Febbraio 2022. Per usufruire della promozione, i clienti possono accedere direttamente all’applicazione My Vodafone, dove sono presenti le indicazioni per l’attivazione.

In homepage, i clienti che hanno attiva un’offerta Infinito vedranno infatti il banner dedicato alla promozione con Netflix. Aprendolo sarà necessario disegnare il sorriso per riscattare i 3 mesi gratuiti di Netflix. Arrivati a questo punto bisognerà aprire la pagina web voda.it/infinitonetflix, accedere con PIN temporaneo e aprire in questo modo la piattaforma Vodafone Entertainment, dove si potrà associare la promo al proprio account Netflix o attivarne uno nuovo.

Sarà possibile ottenere i 3 mesi in regalo di Netflix attivando il credito promozionale sul proprio profilo, entro e non oltre il 22 Marzo 2022. Vi ricordo che il piano base di Netflix ha un valore di 12,99 euro al mese, per cui il valore complessivo incluso nella promozione è pari a un credito di 38,97 euro.