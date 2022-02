Squid Game ha avuto un successo enorme tra gli abbonati Netflix, un successo così grande che in pochissimi si aspettavano. Per i fan ormai affezionati, arrivano notizie ottime riguardo la seconda stagione.

Squid Game: Netflix conferma la seconda stagione

La notizia che tutti i fan e amanti della serie stavano aspettando è finalmente arrivata. La seconda stagione di Squid Game ci sarà, ma con tutta probabilità, non ci si limiterà alla sola serie tv.

Ted Sarandos, il co-CEO e chief content officer di Netflix, ha ufficialmente confermato che il progetto non si fermerà, anzi, ha affermato che “l’universo Squid Game è appena iniziato“. Non ci sorprenderebbe se il colosso dello streaming dovesse espandere questo mondo anche in ambito Gaming, vista la recente immissione in questo settore.

Per quanto riguarda la data di uscita, non si hanno ancora notizie certe. I tempi più probabili per il rilascio vanno dalla fine del 2022 all’inizio del 2023. Non ci resta che aspettare.