Squid Game: malgrado il suo enorme successo, la serie coreana non è prima in classifica

Il 2021, dal punto di vista delle serie tv, ha soddisfatto chiunque. Molti sono stati infatti i nuovi arrivi sulle principali piattaforme come Netflix, Disney+, Prime Video, e tanto altro. Ma chi ha avuto la meglio tra tutti? A primo impatto sembrerebbe la serie Squid Game, eppure non è così. Volete sapere qual è? Continuate a leggere!

Squid Game: la serie tv coreana è la migliore del 2021, o forse no

Qui di seguito è riportato l’elenco delle migliori serie tv del 2021. Vi avvisiamo, la prima in classifica è Lucifer.

Lucifer (Netflix) – 18,342 minuti di visione Squid Game (Netflix) – 16,432 The Great British Baking Show (Netflix) – 13,636 Virgin River (Netflix) – 12,908 Bridgerton (Netflix) – 12,356 You (Netflix) – 11,124 Cobra Kai (Netflix) – 10,915 The Crown (Netflix) – 9,651 Longmire (Netflix) – 8,892 The Handmaid’s Tale (Hulu) – 8,564 Outer Banks (Netflix) – 8,301 Ted Lasso (Apple TV+) – 8,161 Maid (Netflix) – 8,103 WandaVision (Disney+) – 7,284 The Witcher (Netflix) – 7,067

Ma perché Lucifer ha superato persino una serie tv come Squid Game? La Nielsen, azienda statunitense specializzata nella misurazione dell’audience di tv, radio e giornali, ha certificato ben 18,34 miliardi di minuti di visualizzazioni per questa. La serie interpretata da Tom Ellis nelle vesti del Signore degli Inferi, è dunque schizzata al primo posto come serie televisiva più originale.

Ovviamente anche Squid Game ha fatto del suo meglio, raggiungendo i 16,43 miliardi di minuti e ben 142 milioni di account nel primo mese. La questione però è che, mentre Netflix tiene conto dei risultati delle prime quattro settimane, Nielsen si basa su tutte le visualizzazioni dell’intero 2021. Dunque, l’esser arrivata dopo rispetto a Lucifer, ha portato la rivale “nell’ombra”.