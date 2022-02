Le iniziative legate a WhatsApp si rincorrono nel corso delle ultime settimane. Gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica hanno deciso di garantire agli utenti una serie di nuovi upgrade con il chiaro indirizzo di rinnovare il servizio. Obiettivo di WhatsApp è quello di competere ai massimi livelli con Telegram, Signal e con le nuove piattaforme di messaggistica.

WhatsApp, il prossimo upgrade per le videochiamate nel 2022

Per rendere viva la competività di WhatsApp, gli sviluppatori stanno guardando con molto interesse ai nuovi servizi per la messaggistica tra cui ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet. Da due anni a questa parte, con l’emergenza Covid, proprio queste piazze virtuali hanno acquisto sempre maggiore successo tra il pubblico, anche grazie alla funzione per le riunioni a distanza.

La funzione delle riunioni a distanza, con le attività di didattica a distanza e con lo smart working, non è destinata ad esaurirsi con la fine dell’emergenza Covid. Proprio per questa ragione, gli sviluppatori di WhatsApp stanno seriamente valutando un upgrade relativo alle videochiamate proprio in tal scia.

Per le prossime settimane un obiettivo dei tecnici della chat sarà quello di rivisitare il sistema delle videochiamate. Con attenzione rivolta alla piattaforma desktop WhatsApp Web, gli sviluppatori pensano ad un allargamento del numero dei partecipanti di una singola videochiamata ed al tempo stesso stanno studiando un sistema per la condivisone degli spazi di lavoro.

Anche per mezzo di questo upgrade, WhatsApp desidera aumentare il suo tasso di popolarità rispetto a servizi come Telegram e Signal. Ulteriori info su questo nuovo upgrade dovrebbero arrivare entro la fine dell’inverno.