WhatsApp ha lavorato per un po’ di tempo per migliorare l’esperienza delle chiamate vocali sulla sua app. Una nuova versione beta indica che la società sta lavorando su un’interfaccia utente ridisegnata per un aggiornamento futuro.

Secondo WABetaInfo, la versione 22.5.0.70 contiene una nuova interfaccia per le chiamate vocali. Questo restyling è attualmente in fase di test da un piccolo gruppo di beta tester. WhatsApp sta aggiornando la sua interfaccia durante una chiamata di gruppo, come mostrato nello screenshot qui sotto.

Whatsapp si prepara al nuovo aggiornamento

L’app ha recentemente incluso forme d’onda visibili per la messaggistica audio e ora aggiungerà anche forme d’onda vocali in tempo reale alle chiamate. Potrai vedere chi sta chattando e chi non dovrebbe lasciare il microfono acceso.

Secondo WABetaInfo, WhatsApp aggiunge anche sfondi alle chiamate vocali, anche se al momento non possono essere modificati. 9to5Mac ha rivelato a dicembre che WhatsApp stava lavorando a una nuova interfaccia per le chiamate vocali. Questo nuovo aspetto è attualmente in lavorazione.

WhatsApp sta cambiando l’interfaccia per un futuro aggiornamento per renderla più compatta e moderna, organizzando lo spazio a disposizione: il nuovo restyling apparirà bello, in particolare durante le telefonate di gruppo.

Non solo, WhatsApp sta sviluppando indicazioni di crittografia end-to-end. Come probabilmente saprai, sono passati alcuni anni da quando tutti i messaggi sull’app sono stati crittografati end-to-end. Con questo in mente, il team di WhatsApp ha deciso di introdurre nuove aggiunte visive in modo da poter essere certo che tutto ciò che dici è privato tra te e le persone che scegli.