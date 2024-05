Esselunga SUPER OFFERTA: mega SCONTO sul Samsung Galaxy A33

Esselunga è quel luogo dove la spesa diventa un piacere, non solo per sé stessi, ma anche per il proprio portafogli. Non si tratta più soltanto di una una catena di supermercati, è un punto di riferimento per chiunque sia alla ricerca di qualità e convenienza. Ciò che rende questo store speciale è un assortimento di prodotti spettacolare, che va da quelli che usiamo nella quotidianità a quelli tecnologici. Proprio tale diversificazione attrae sempre più clienti ed ha creato un’utenza fidelizzata, sicura di acquistare il meglio.

Esselunga propone poi delle promozioni a tempo limitato davvero incredibili! Una delle migliori, che vi consigliamo, è quella sullo smartphone Samsung Galaxy A33. Lo store non delude mai le aspettative quando si tratta di offerte speciali e questa volta ha davvero superato sé stesso. Grazie ad un prezzo incredibilmente economico ed appetitoso, Esselunga rende accessibile a tutti i suoi clienti un dispositivo dalla qualità superba.

Tutto ciò che lo smartphone Samsung vi donerà acquistandolo da Esselunga

La catena Esselunga è sinonimo di serietà, professionalità ed attenzione ai dettagli. Il suo garantire sempre la soddisfazione dei clienti ha fatto sì che nascessero sempre più punti fisici sparsi per il nostro Paese.

Il Samsung Galaxy A33, proposto al momento, è un concentrato di tecnologia capace di soddisfare qualunque utente, anche quello più esigente e pignolo. Il display Super AMOLED da 6,6 pollici permette al device di riprodurre immagini spettacolari e sorprendenti, mentre il sistema operativo Android al suo interno garantisce quella fluidità di cui si è sempre alla ricerca. Il potente processore Octa Core di cui è dotato lo smartphone in promo da Esselunga regala prestazioni impeccabili e, al contempo, la memoria RAM da 6GB consente la gestione di più app in contemporanea.

Passiamo allo scomparto fotografico. Qui abbiamo davanti una quadrupla fotocamera da 48+8+5+2 megapixel. Questa permette di scattare foto e video dettagliati, riuscendo a catturare qualsiasi momento della nostra vita e conservandolo per sempre. Ma qual è di questo Smartphone Samsung? Solo 199,00 euro. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Fate attenzione però, la promo di Esselunga scade il 22 maggio.