Il 2021 è stato il miglior anno di sempre per Sea of Thieves con 25 milioni di giocatori e oltre 5 milioni di utenti che hanno acquistato il titolo su Steam. Questi numeri sono legati al grande lavoro di sviluppo portato avanti da Rare per supportare il titolo ed offrire sempre contenuti nuovi ed esclusivi. Tuttavia, gli sviluppatori hanno in programma ulteriori cambiamenti per il gioco che renderanno l’esperienza di Sea of Thieves ancora più emozionante. Nelle scorse ore si è tenuto il Preview Event 2022, evento nel quale Rare ha annunciato molte delle novità in arrivo nel 2022. Gli sviluppatori hanno voluto condividere con la propria fanbase l’arrivo delle Avventure e dei Misteri. Le avventure saranno dei contenuti particolarmente incentrati sull’aspetto narrativo, si potranno per una durata di circa tre settimane e permetteranno alla community di decidere come evolverà il mondo di gioco.

Rare, durante il Preview Event 2022, ha confermato che il 2022 sarà un anno ricco di novità per Sea of Thieves

Infatti, Rare ha sottolineato come le scelte fatte dai giocatori andranno ad influenzare la storia e porteranno ad un evento finale diverso. La prima Avventura sarà chiamata “Shrouded Islands” e prenderà il via il prossimo 17 febbraio.

I Misteri invece permetteranno a tutti i giocatori di partecipare alle indagini per scoprire i segreti che si celano dietro una vicenda nel mondo di gioco. Anche in questo caso la collaborazione sarà fondamentale per poter analizzare tutti gli indizi e risalire alla verità. Il primo evento di questo tipo vedrà coinvolto un misterioso omicidio e gli utenti dovranno scoprire il colpevole.

Oltre queste due dinamiche di gioco totalmente nuove, Rare ha confermato che si manterrà il sistema di Stagioni che conosciamo attualmente. I giocatori potranno svolgere tutte le proprie attività e guadagnare punti che permetteranno di scalare i 100 livelli delle stagioni e ottenere bonus e ricompense esclusive.

La sesta stagione di Sea of Thieves vedrà l’introduzione dei Sea Forts. Si tratta di aree fortificate che porteranno anche raid con tanti fantasmi da sconfiggere ma con ricompense molto ghiotte.

Infine, Rare ha confermato che per garantire un supporto costante alle attività gradite dagli utenti è necessario tagliare le esperienze non più affascinanti. Ecco quindi che l’Arena verrà rimossa e non sarà più disponibile per i giocatori.